نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى الزبيدي، ماتردد عن إرتداء قوات أمريكية زى القوات العراقية العسكرى والمشاركة فى القتال بالموصل مركز محافظة نينوى.



واصدر الزبيدى ، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن ” تحرك المستشارين الأمريكيين ومستشارى الدول الأخرى فى التحالف الدولى يتم بالتنسيق مع العمليات المشتركة ، ولا صحة للأنباء التى تحدثت عن إرتداء الجيش الأمريكى الزى الأسود فى معركة استعادة الموصل من تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى “.



وأضاف، أن القوات العراقية استعادت الساحل الأيسر شرقى الموصل نهاية السنة الماضى وأجزاء من الساحل الأيمن الذى تجرى عملية تحريره حاليا.

وأشار إلى أن المستشارين الأمريكيين يقدمون الاستشارة للقوات العراقية التى تقاتل تنظيم داعش الارهابيه وذلك فى غرفة العمليات المشتركة وليس مرافقة القوات المحررة.

المصدر : مصر ناين