أعلن رئيس قسم التقنيات الدفاعية بوزارة الدفاع الصربية ، بويان زرنيتش، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوقيع على اتفاقية تصدير مقاتلات روسية من طراز “ميج-29” إلى صربيا ، مشيرا إلى أنه قد يتم تسليمها خلال الأسابيع المقبلة .



واصدر زرنيتس لوكالة “سبوتنيك” الروسية،” لقد تم توقيع كافة الأستقرار يات اللازمة حول تصدير المقاتلات الروسية .



وأضاف بأن “هذه المسألة باتت الآن على مستوى التنفيذ الفني، ونأمل باستكمال كافة الإجراءات الإدارية فى روسيا بسرعة كبيرة، لأننا نعلم أن زملاءنا يقومون بهذا العمل بنشاط “.



وكانت الهيئة الروسية للتعاون العسكرى التقنى قد أعلنت فى نهاية السنة الماضي، أن روسيا ستورد لصربيا ست مقاتلات من طراز “ميج-29” فى إطار خطة تقديم المساعدات العسكرية والتقنية لهذا البلد.



وتملك صربيا حالياً ضمن أسطولها الجوى الحربي، عدة طائرات من طرازى “ميج —21” و”ميج — 29″، وكذلك بعض الطائرات المقاتلة التى أنتجتها يوغوسلافيا السابقة، من طراز “جي-22” المعروفة باسم “أوراو”، ومن المنتظر أن تتم، خلال أعوام 2018 و2019، عملية الإصلاح لهذه الطائرات، التى باتت بحاجة ماسة للتحديث والتجديد.

المصدر : مصر ناين