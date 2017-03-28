نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2017 و التى جاء فى مقدمتها، منتخب مصر يكتسح صقور توجو بثلاثية وديًا، واللجنة الأولمبية تصدر بيانا رسميا للرد على اتحاد الكرة.

بالصور.. منتخب مصر يكتسح صقور توجو بثلاثية وديا

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على نظيره التوجولى الشهير بالصقور، بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى جمعتهما فى برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا 2019..

سجل أهداف الفراعنة كل من محمود كهربا وأحمد الشيخ ومحمد الننى فى الدقائق 49 و55 و63 من عمر المباراة.

اللجنة الأولمبية تصدر بيانا رسميا للرد على اتحاد الكرة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانا رسميا للرد على اتحاد الكرة بشأن مطالبة رئيس اللجنة من مجلس الجبلاية، بتقديم الاستاصدر ة ل الحكم القضائى.

وزير الرياضة: تقديم الدعم الكامل لمنتخب الفراعنة قبل المباريات الحاسمة

أكدالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تقديم الدعم الكامل للاعبي المنتخب وجهازهم الفنى بقيادة هيكتور كوبر، والعمل على تنفيذ معسكراتهم التدريبية كما هو مخطط له من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم وجهاز المنتخب، وذلك فى إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون 2019 والتى يبدأها المنتخب بمباراة تونس فى شهر يونيو المقبل.

جلسة بين وزير الرياضة ورباعى الجبلاية قبل مواجهة توجو

حرص خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة على الجلوس مع رباعى مجلس إدارة اتحاد الكرة هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية وحازم الهوارى ومجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد أعضاء مجلس الإدارة فى فندق إقامة الفراعنة قبل مواجهة توجو الودية والمقرر لها اليوم، الثلاثاء، ببرج العرب .

مجلس الزمالك يفضل التعاقد مع البرتغالى إيناسيو لتدريب الفريق

أخطر مجلس إدارة نادى الزمالك، مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة برغبتهم فى التعاقد مع البرتغالى أوجستو إيناسيو المدرب السابق لسبورتنج لشبونة، لتدريب الفريق فى المرحلة المقبلة، خلفًا لمحمد حلمى.

دجلة يتراجع عن التعاقد مع سنةر سنةر حارس الإنتاج الحربى

تراجع مسئولى نادى وادى دجلة، عن التعاقد مع سنةر سنةر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربى، وضمه لمدة موسمين فى الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، كما رد مسئولى الفريق الدجلاوى العقود التى تم إبرامها للحارس ليصبح حرًا ويحق له التوقيع لأى نادٍ أخر.

مجلس الزمالك يتمسك برجوع محمد صلاح

تمسك مجلس إدارة نادى الزمالك، بضرورة رجوع محمد صلاح المدير الفنى الحالى لحرس الحدود للانضمام للجهاز الفنى الجديد تحت قيادة المدير الفنى الأجنبى المنتظر التعاقد معه.

وشهدت الساعات الماضية الحديث عن إمكانية استمرار خالد جلال فى منصب المدرب السنة لفريق الزمالك، بعدما أكد المدرب عدم رغبته فى الرحيل.

بالصور.. وصول طائرة الأهلى أبطال أفريقيا لمطار القاهرة

وصلت لمطار القاهرة منذ قليل بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى قادمة من تونس بعد تتويجها بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد حصد اللقب على حساب النجم الساحلى بالفوز عليه بنتيجة 3 /1 فى نهائى البطولة الأفريقية، فى منتصف حضور ضعيف من رابطة ألتراس أهلاوى لتهنئة البعثة.

المصدر : مصر ناين