تلقى اتحاد الجودو برئاسة سامح مباشر خطابًا من نظيره الأفريقى يخطره بموعد وصول مندوب عن الأخير لتفقد صالات البطولة المقرر إقامتها فى الفترة من 2 إلى 8 مايو المقبل بنادى الزهور.

وأكد منير وحيد المدير التنفيذى لاتحاد الجودو أن مشبه الاتحاد الأفريقى للجودو “أباكار” سيصل إلى القاهرة فى الفترة من 2 إلى 9 أبريل المقبل، للتفتيش على صالات وفنادق البطولة الأفريقية للناشئين المقرر إقامتها بنادى الزهور خلال شهر مايو، للاطمئنان على مدى الاستعداد والجاهزية لاستضافة البطولة.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للجودو والمقرر إقامتها بنادى الزهور خلال شهر مايو المقبل.

المصدر : مصر ناين