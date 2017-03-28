صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بموانى الهيئة استعدادا لبدء موسم عمرة رجب حيث يشهد ميناء نويبع اليوم مغادرة العبارة ايلة و على متنها 201 معتمر و 4 باص ( اول افواج عمرة رجب ) كما يستعد ميناء سفاجا لبدء موسم العمرة يوم السبت القادم لاولى رحلات العمرة على متن العبارة محبة على الخط الملاحى سفاجا / ينبع .

و شدد اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مديرى الموانى بضرورة التنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لسرعة انهاء اجراءات السفر و الوصول للركاب و زيادة أعداد السنةلين بالجوازات و اصطحاب ضابط جوازات على العبارة لسرعة انهاء اجراءات الرجوع على العبارة قبل الوصول الى الميناء لسرعة مغادرتهم للميناء و كذلك انهاء تراخيص السيارات المصاحبة لهم .

وأكد هشام ابوسنه، علي ضرورة التأكيد على الوكلاء الملاحيين و السياحيين على ضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات و عدم وصولهم الى الميناء الا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس امام الميناء و كذا ادراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر و رحلة العبارة مع تواجد مشبه ين عنهم مع ادارة الميناء لسرعة حل اى مشكلة فى حينه و تم نشر خط ساخن عليهم لسرعة التواصل مع الهيئة .

على جانب اخر تم الزام شركات العبارات السنةلة بالموانى بقام بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج بمدينة سفاجا و قرية الحجاج الخاصة بميناء نويبع و التأكيد على التزام العبارات بالاعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة اجراءات السلامة البحرية .

و اشار هشام ابوسنه، انه تم التنسيق مع ادارة مرور محافظة البحر الاحمر و محافظة جنوب سيناء بتوجيه باصات الركاب الى قرى الحجاج و ليس امام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا السنةلة بالموانى بتوفير باصات لنقل الركاب الى محافظتهم .

واكد ملاك يوسف، المتحدث الاعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، انه نم تكثيف اعداد الحمالين لخدمة الركاب و مشوفتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب و عدم السماح بدخولهم الى الميناء الا ساعة دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح فقط وتم ألغاء اجازات السنةلين القائمين بخدمة الركاب و تكثيف العمل بصالات السفر و تواجدهم على مدار 24 ساعة فى حالة وجود عبارات على الارصفة .

و اضاف يوسف، انه تم التنسيق مع ادارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الاولية و التأكيد على ضرورة تواجد سيارة اسعاف مجهزة بالاسعافات الاولية بجوار العبارات اثناء صعود الركاب لخدمة الركاب و نقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة و تزويد الصالات بكافة الاسعافات الاولية .

المصدر : مصر ناين