طوارئ بميناء البحر الأحمر لسفر اول افواج العمرة من ميناء نويبع البحرى
صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بموانى الهيئة استعدادا لبدء موسم عمرة رجب حيث يشهد ميناء نويبع اليوم مغادرة العبارة ايلة و على متنها 201 معتمر و 4 باص ( اول افواج عمرة رجب ) كما يستعد ميناء سفاجا لبدء موسم العمرة يوم السبت القادم لاولى رحلات العمرة على متن العبارة محبة على الخط الملاحى سفاجا / ينبع .
و شدد اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مديرى الموانى بضرورة التنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لسرعة انهاء اجراءات السفر و الوصول للركاب و زيادة أعداد السنةلين بالجوازات و اصطحاب ضابط جوازات على العبارة لسرعة انهاء اجراءات الرجوع على العبارة قبل الوصول الى الميناء لسرعة مغادرتهم للميناء و كذلك انهاء تراخيص السيارات المصاحبة لهم .
وأكد هشام ابوسنه، علي ضرورة التأكيد على الوكلاء الملاحيين و السياحيين على ضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات و عدم وصولهم الى الميناء الا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس امام الميناء و كذا ادراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر و رحلة العبارة مع تواجد مشبه ين عنهم مع ادارة الميناء لسرعة حل اى مشكلة فى حينه و تم نشر خط ساخن عليهم لسرعة التواصل مع الهيئة .
على جانب اخر تم الزام شركات العبارات السنةلة بالموانى بقام بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج بمدينة سفاجا و قرية الحجاج الخاصة بميناء نويبع و التأكيد على التزام العبارات بالاعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة اجراءات السلامة البحرية .
و اشار هشام ابوسنه، انه تم التنسيق مع ادارة مرور محافظة البحر الاحمر و محافظة جنوب سيناء بتوجيه باصات الركاب الى قرى الحجاج و ليس امام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا السنةلة بالموانى بتوفير باصات لنقل الركاب الى محافظتهم .
واكد ملاك يوسف، المتحدث الاعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، انه نم تكثيف اعداد الحمالين لخدمة الركاب و مشوفتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب و عدم السماح بدخولهم الى الميناء الا ساعة دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح فقط وتم ألغاء اجازات السنةلين القائمين بخدمة الركاب و تكثيف العمل بصالات السفر و تواجدهم على مدار 24 ساعة فى حالة وجود عبارات على الارصفة .
و اضاف يوسف، انه تم التنسيق مع ادارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الاولية و التأكيد على ضرورة تواجد سيارة اسعاف مجهزة بالاسعافات الاولية بجوار العبارات اثناء صعود الركاب لخدمة الركاب و نقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة و تزويد الصالات بكافة الاسعافات الاولية .
المصدر : مصر ناين
التعليقات