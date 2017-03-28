نشرت النجمة العالمية، جنيفر آنيستون، صورة لها بينما تشبك يدها بيد صديقتها الميجا ستار، جوليا روبرتس، من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور الشهير “أنستجرام”. وكتبت آنيستون معلقة على الصورة: “أحبها”.

وتمر آنيستون بحالة نفسية سيئة فى هذه الأيام خاصة بعد أن تداولت وكالات الأنباء خبرا عن آنيستون تشاجرت مع زوجها تيرو جوستين، وذلك ل شكوك راودتها بخيانته لها.

وفى السياق اصدر ت تقارير إخبارية إن جنيفر تحسم الآن الجدل حول علاقتها مع براد بيت، ونقلا عن إحدى صديقاتها المقربات فإن النجمة التى تشك بخيانة زوجها، ووجدت رسائل فى هاتفه مع المشبه ة أميلى ميد، تفكر فى الرجوع إلى براد بيت خاصة بعد أن أعلن عن رغبته فى التقرب إليها مجددا.



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المصدر : مصر ناين