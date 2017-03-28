اصدر مصدر بفريق وادى دجلة، إنالباشمهندس ماجد سامى مالك رئيس النادي قد يزور محمود طاهر رئيس النادي الأهلى خلال تواجد الأخير حاليًا في لندن وذلك من أجل إنهاء صفقة المدافع الدولي محمود علاء بشكل رسمي تمهيدًا لانضمامه للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل.

ويتواجد طاهر حاليًا في مدينة الضباب التي سافر إليها منذ أيام من أجل الخضوع لفحوصات طبية على العين والظهر، ولن يستطع السفر إلى بلجيكا التي يقيم فيها ماجد سامى حرصًا على صحته وهو ما قد يدفع رئيس دجلة للتوجه إلى لندن من أجل الاطمئنان أولا على رئيس الأهلي ثم إنهاء الصفقة لصالح أحفاد التتش.

وقدّم محمود علاء مستويات متميزة مع فريقه ونال إشادة حسام البدري المدير الفني للأهلي كما اختاره هاني رمزي ليكون واحدًا من العناصر الأساسية فى منتخب المحليين.

المصدر : مصر ناين