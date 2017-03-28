شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها عدم حسم ملف المدير الفنى الأجنبى المقرر توليه مسئولية تدريب الفريق الأبيض حيث فضل المجلس التعاقد مع البرتغالى أوجستو إيناسيو لتدريب الفريق، إلا أن القرار لم يحسم بشكل نهائى من قبل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة.

مجلس الزمالك يفضل التعاقد مع البرتغالى إيناسيو لتدريب الفريق

أخطر مجلس إدارة نادى الزمالك، مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة برغبتهم فى التعاقد مع البرتغالى أوجستو إيناسيو المدرب السابق لسبورتنج لشبونة، لتدريب الفريق فى المرحلة المقبلة، خلفًا لمحمد حلمى.

يُذكر أن اجتماع مجلس الزمالك ممتد لحسم الملف وشهدت إحدى الجلسات اليوم مناقشة آخر المستجدات والمرشحين، دون حضور كل أعضاء المجلس حيث أطلع شريف إسلام مدير التعاقدات بالنادى، رئيس الزمالك، على آخر المستجدات التى توصل إليها فى المفاوضات مع إيناسيو بجانب الفرنسى آلان جيريس.