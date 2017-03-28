أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء / / المجلس
شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها عدم حسم ملف المدير الفنى الأجنبى المقرر توليه مسئولية تدريب الفريق الأبيض حيث فضل المجلس التعاقد مع البرتغالى أوجستو إيناسيو لتدريب الفريق، إلا أن القرار لم يحسم بشكل نهائى من قبل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة.
مجلس الزمالك يفضل التعاقد مع البرتغالى إيناسيو لتدريب الفريق
أخطر مجلس إدارة نادى الزمالك، مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة برغبتهم فى التعاقد مع البرتغالى أوجستو إيناسيو المدرب السابق لسبورتنج لشبونة، لتدريب الفريق فى المرحلة المقبلة، خلفًا لمحمد حلمى.
يُذكر أن اجتماع مجلس الزمالك ممتد لحسم الملف وشهدت إحدى الجلسات اليوم مناقشة آخر المستجدات والمرشحين، دون حضور كل أعضاء المجلس حيث أطلع شريف إسلام مدير التعاقدات بالنادى، رئيس الزمالك، على آخر المستجدات التى توصل إليها فى المفاوضات مع إيناسيو بجانب الفرنسى آلان جيريس.
أحمد فتوح يجدد للزمالك 5 سنوات
جدد الصاعد أحمد فتوح ظهير أيسر نادى الزمالك، عقوده مع القلعة البيضاء لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد المفاوضات التى دارت معه من جانب إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادى.
تعرف على سر تحاليل الزمالك الطبية للاعبين
كشف الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، عن أن التحاليل الطبية الشاملة التى أجريت اليوم للاعبى الفريق الأبيض، أمر اعتيادى حيث يتم إرسال ملف طبى بشأن كل لاعب إلى الاتحاد الأفريقى لكرة “كاف”، قبل دور الـ16 لدورى أبطال أفريقيا.
محمد حلمى لـ”لاعبى الزمالك”: “مالكوش دعوة بأى حاجة غير الملعب”
عقد محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق الكروى، على هامش المران الجماعى اليوم الثلاثاء.
وطلب محمد حلمى من لاعبى نادى الزمالك عدم الانشغال بأى أمور داخل النادى، وأن يكون تركيزهم فيما يخص الملعب فقط.
المصدر : مصر ناين
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