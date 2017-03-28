اعتبر تحالف “القوى العراقية” السنى موافقة مجلس محافظة كركوك على رفع علم كردستان العراق فوق المبانى الحكومية بمعزل عن المكونين العربى والتركمانى، يشبه انتهاكا للدستور والقانون، ومصادرة لحقوق المكونات الأخرى فى هذه المحافظة .

واصدر التحالف، فى بيان صحفى اليوم، أن إقدام الإخوة الأكراد فى مجلس محافظة كركوك على التصويت بمفردهم لرفع علم الإقليم فوق المؤسسات الحكومية بالمحافظة يشبه تجاوزا صريحا على حقوق المكونات الأخرى وتجاهلا لإرادة المكونين العربى والتركمانى اللذان لم يوافقا على ذلك القرار الذى من شأنه أن يتسبب فى اثارة فتنة داخلية بوقت تسخر فيه كل جهود العراقيين وطاقاتهم للتصدى لعصابات داعش الارهابيه الإرهابية وتحرر ارض العراق الطاهرة من دنسها.



وطالب البيان التحالف الكردسانى العراقى إلى مراجعة السياسات التى ينتهجها فى المحافظات التى تعيش فيها كل المكونات العراقية، وبما يعزز الوحدة الوطنية ويقوى الجبهة الداخلية ويصون الامن والسلم المجتمعى ويدعم صمود القوات المسلحة فى تصديها للارهاب دفاعا عن سيادة العراق وكرامة شعبه ومستقبل أجياله .

المصدر : مصر ناين