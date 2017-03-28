تعاقد مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج سنةر مع إحدى شركات التأمين، للإشراف على فعاليات الجمعية العمومية للنادي المقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة المقبلين بمقر النادى بالإسكندرية.

وكلف التعاقد إدارة سموحة 125 ألف جنيه في اليوم الواحد، أي أن تأمين الجمعية العمومية على مدار يومين سيكلف خزينه الفريق السكندري 250 ألف جنيه، وسيتم دفع المبلغ كاش قبل إجراء الجمعية العمومية.

ويرغب مسئولو سموحة فى خروج الجمعية العمومية بشكل حضارى يليق بمكانة النادى السكندرى.

المصدر : مصر ناين