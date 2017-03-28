أحال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، القائم بأعمال مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحى بمدينة سوهاج وطاقم الاستقبال والتأمين بالمستشفى للتحقيق، وذلك بعد منع أفراد تأمين المستشفى استقبال أسرة تعرضت لحادث سير مرورى صباح اليوم الثلاثاء بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج لتلقى العلاج.

واصدر المحافظ – فى بيان اليوم – إن واجبة النجدة تلقت بلاغا بحادث السير صباح اليوم ورفض موظف التأمين بالمستشفى استقبال المصابين ومنعهم من الدخول وطردهم لعدم حملهم بطاقة التأمين صحي، مشدداً على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء لاستقبال الحالات الطارئة والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى على أن يكون العلاج لمدة 48 ساعة وأن تتحمل الدولة مصاريف العلاج.

وأشاد المحافظ بطاقم الإسعاف الذى توجه على الفور إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وهى مستشفى الهلال، مشيراً إلى ضرورة التسنةل الجيد مع المرضى والمواطنين وتذليل كافة الصعاب أمامهم.

المصدر : مصر ناين