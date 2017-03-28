وجّه القضاء الفرنسى إلى بينيلوب فيون، زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون، مساء الثلاثاء الاتهام فى قضية وظائف وهمية شغلتها ولا سيما فى الجمعية الوطنية، كما افاد مصدر قضائى.

واصدر المصدر أن قضاة التحقيق وجهوا إلى فيون تهم “التآمر واخفاء اختلاس اموال سنةة” و”التآمر واخفاء استغلال مملكات سنةة” و”اخفاء احتيال خطير”، لتصبح ثالث شخص يوجه إلى الاتهام فى هذه القضية بعد زوجها وخلفه فى الجمعية السنةة مارك جولو.





المصدر : مصر ناين