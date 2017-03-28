تمكن ضباط مباحث مركز واجبة أولاد صقر، الشوف لمديرية تأمين الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة مُحملة بكمية كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم؛ قبل تهريبها بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير تأمين الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط السيارة رقم 60829 (نقل دقهلية) شيفرولية، بيضاء اللون؛ مُحملة بـ 31 جوال دقيق بلدي مُدعم، يزن حوالي طن ونصف.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3499 جنح أولاد صقر لسنة 2017، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها والمضبوطات تحت تصرف النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين