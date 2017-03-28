بدأ مسئولو النادى الأهلى فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بخضوع مؤمن أبو العينين لاعب فريق السلة إلى عملية الرباط الصليبى، والذى أٌصيب به خلال مباراة الفريق أمام الزمالك فى الجولة الأولى من قبل نهائى دورى سوبر السلة.

وأكد إسلام على مدرب الفريق الأحمر أن خضوع اللاعب إلى العملية الجراحية مسألة وقت وعندما يعود الفريق إلى القاهرة يوم 31 مارس الجارى وسيتم عرضه على الطبيب لتحديد موعد إجرائها، على أن يتم عرض الأمر على مجلس إدارة النادى الأهلى لحسم مكان إجراء الجراحة سواء بمصر أو خارجها وفقًا لحالته الطبية.

المصدر : مصر ناين