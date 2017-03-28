ينشر “اليوم السابع” تفاصيل إحالة 7 متهمين بقتل النقيب أحمد رضوان عبد الجواد أبو دومة إلى مفتى المفتى، بعد إسدال الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد صبرى محمد رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين شريف بركات وشريف منصور بسكرتارية أحمد عبد اللطيف ومحمد صلاح الستار فى قضية مصرع النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، حيث أصدرت المحكمة مساء اليوم الثلاثاء قرارًا بإحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتى، وتحديد جلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم، فى القضية رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية كلى 2044 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية.

وتعود أحداث القضية إلى سنة 2013، عندما تلقى مدير تأمين الإسماعيلية إخطارًا من مدير المباحث يفيد بأنه حال تفقد النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث الإسماعيلية الحالة التأمينية والقوة المرافقة بناحية مساكن المرحلة الخامسة، دائرة القسم إطلاق اللهيب عليه من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، وتم الاستيلاء على سلاحه الشخصى، وتبادل أفراد القوة المرافقة إطلاق اللهيب مع المتهمين، حيث تم تشكيل فريقًا فى حينها بإشراف اللواء مساعد مدير الإدارة السنةة للمباحث الجنائية بمنطقة القناة، ورئاسة العميد مدير إدارة الكشف الجنائى ضم ضباط الإدارة ووحدات الكشف الجنائى بالمراكز والأقسام، لتحديد وضبط الجناة من خلال خطة كشف.

وأسفرت جهود فريق الكشف عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم كل من: المتهم أحمد محى الدين جاد 27 سنة فنى تركيب، والمتهم سيد على محمد على 21 سنة عاطل، والمتهم إبراهيم حسن محمد مرسى 18 سنة طالب، والمتهم حازم محمد صلاح 28 سنة عاطل، والمتهم ذكى عصام ذكى 24 سنة عاطل، والمتهم عصام محمد محمد عطا 23 سنة صاحب مكتب دعاية وإعلان، والمتهم أحمد سالم محمد 21 سنة حلاق، والمتهم أحمد محمد إبراهيم 25 سنة عاطل، والمتهم أحمد عبد الوهاب عبد المنعم 24 سنة خراط وجميعهم مقيمين عزبة بكرى.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين تواجدوا بمحل الواقعة لترويع المواطنين، على خلفية مشاجرة بينهم وبين بعض قاطنيها مستقلين دراجة نارية وسيارة، وذلك أثناء قيام الضابط الشهيد والقوة المرافقة بفحص وضبط شخصين بحيازتهما مواد مخدرة، وآخر من أهالى المنطقة يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية يدعى (عمرو. أ. د) 17 سنة طالب، حيث ترجل المتهمون مستقلين الدراجة اللهيب ية، حاملين أسلحة نارية محاولين التعدى على الأخير، وحال محاولة الضابط منعهم من ذلك، مُفصحاً عن شخصيته وطبيعة عمله، باغته المتهمان الأول والثانى بإطلاق عيارين ناريين أصابه إحداها بالصدر والآخر بالساق اليمنى، مما أدى إلى وفاته، فى حين قام المتهم الثالث (أحد مستقلى السيارة)، بسرقة سلاحه الشخصى فور سقوطه على الأرض على إثر إصابته.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات استهدفت محال إقامتهم وأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم جميعاً، وبحوزة الأول فرد خرطوش وفارغ طلقة لذات العيار، وبحوزة الثانى فرد خرطوش آخر 2 طلقة، وسلاح أبيض “سنجة”، كما تم ضبط السلاح الأميرى عهدة الضابط بحوزة المتهم الرابع، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بحوزة الخامس، وبحوزة المتهم الأخير سلاح أبيض “مطواة”، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وعللوا تعديهم عليه والقوة المرافقة لخشيتهم من ضبطهم.

وتم عرض المتهمين على النيابة السنةة التى أحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها اليوم بإحالة أوراق المتهمين من الأول إلى السابع إلى المفتى وتحديد جلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين من الأول الى أن السابع وعلى المتهمين من الثامن الى أن التاسع.



الضحية احمد ابودومة معاون مباحث ثالث الاسماعيلية



المتهمين بقتل معاون مباحث الاسماعيلية



قرار احالة المتهمين الى محكمة الجنايات



قرار احالة المتهمين الى محكمة الجنايات



قرار احالة المتهمين الى محكمة الجنايات

المصدر : مصر ناين