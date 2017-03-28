خصص وزير التعليم العالى والكشف العلمى قطعة أرض لبناء استراحة للسنةلين بكلية العريش فى العاصمة الإدارية الجديدة، صرح بذلك الدكتور حبش النادى رئيس كلية العريش.

وأظهر رئيس كلية العريش في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستراحة خاصة بجميع السنةلين بكلية العريش وكان مخصصا بناؤها فى مدينة بدر وتم موافقة وزير التعليم العالى على أن تكون في العاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف أنه تم الحصول على موافقة اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على تخصيص 3 منافذ بيع مستديمة لمنتجات كلية العريش، وأنه فى هذا الإطار تستعد الكلية لطرح كمية من الدجاج فى منتصف أبريل القادم بسعر 20 جنيها للكيلو الواحد، كما ستشارك الكلية فى حل مشكلة مياه الشرب بافتتاح أول محطة لتحلية المياه داخل الحرم الجامعى فى أبريل القادم.

المصدر : مصر ناين