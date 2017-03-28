أصدرت شركة نوكيا تقريرها السنوى للكشف عن الفيروسات المتنقلة عبر الهواتف والثغرات بالمؤسسات الذكية فى النصف الأول والثانى من سنة 2016، وفجرت الشركة الفنلندية مفاجأة كبيرة بالإعلان عن زيادة بنسبة 400٪ فى معدلات الإصابة بالبرامج الضارة خلال السنة الماضى، إذ وصلت نسبة الهواتف الذكية المصابة بالفيروسات إلى 85٪.

ووفقا لموقع Androidheadlines الأمريكى فكانت هواتف أندرويد ومؤسسات التابلت هى الأكثر عرضة للخطر، إذ يعد نظام التشغيل الشوف لجوجل هو الأكثر شعبية فى العالم، وبالتالى الأكثر استهدافا من قبل المهاجمين.

وكشف التقرير أيضا تراجع الفيروسات والثغرات على مؤسسات الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز، مما يدل على التحول الساحق من استخدام مؤسسات الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية، كما أشار التقرير أيضا إلى القلق من تأمين المؤسسات المتصلة بالإنترنت، ل هجمات (دوس) التى تعوق قدرتها على الاتصال بشبكتها ووظيفتها، واقترحت نوكيا الحلول التأمينية لحل هذه المشكلات.

المصدر : مصر ناين