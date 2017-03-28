إيراد قليل جدا حققه الفيلم السينمائى “يا تهدى يا تعدى” بطولة الفنانة آيتن سنةر، ليلة أمس الإثنين، فى شباك تذاكر السينما المصرية، بلغ 3 آلاف جنيه فقط، ليصبح إجمالى إيراد الفيلم بالكامل 600 ألف جنيه منذ طرحه بالسينمات 22 فبراير الماضى.

والى أن الأن فيلم “يا تهدى يا تعدى” إخراج خالد الحلفاوى، معروضا فى سينمات قليلة بعد رفعه من أعداد كبير من دور العرض، والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فتاة تعمل فى مدرسة لتعليم قيادة السيارات للسيدات، وتتوالى المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته محمد شاهين وسلوى خطاب وإدوارد ومحمد عادل.

المصدر : مصر ناين