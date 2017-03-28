أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أن تأمين الأردن بعض لا يتجزأ من تأمين السعودية، لافتاً إلى أن التأمين والأمان الذى تنعم به المملكتان يدعم جهودهما فى تعزيز التأمين والاستقرار الإقليمى.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى مقر إقامته بقصر الندوة بعمان مساء اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين فى المجالات كافة .

وذكرت وكالة الأنباءالأردنية “بترا” أن خادم الحرمين الشريفين شدد على العلاقات الأخوية التى تربطه بالملك عبد الله الثانى، والعلاقات الوثيقة التى تربط المملكتين والشعبين الشقيقين، مبدياً ارتياحه للتطور الذى تشهده العلاقات الثنائية .

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى على العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط المملكتين الشقيقتين التى تحظى برعاية واهتمام الملك عبد الله الثانى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية تشكل عمقاً استراتيجياً للأردن .

وأوضح الملقى عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الداعمة للأردن، مؤكداً الحرص على قام بفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر : مصر ناين