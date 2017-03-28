اصدر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ: إن مؤتمر الشباب بالمحافظة نجاح نجاحاً كبيراً، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تنفيذ توصيات 13 ورشة مع الشباب من خلال اجتماع أسبوعى بالشباب القائمين على الملتقى والمشاركين فيه.

وأضاف نصر، فى تصريحات صحفية أن وفود شباب 8 محافظات استقبلتهم المحافظة للاستفادة من التجربة المحافظة لتنظيمها مؤتمر الشباب، مؤكداً أن ملتقى التوظيف من بين توصيات محور الاستثمار وريادة الأعمال، وتم توفير 4 آلاف فرصة عمل الى أن الآن فى أكبر الشركات والمصانع والفنادق وجارى استخراج الأوراق الخاصة بهم.

واصدر نصر، إنه خلال مؤتمر الشباب وتوصياته وإقامته وإقامة ملتقى التوظيف لا ينفرد بالقرار وأنه يحرص على مشاورة الشباب ليتعلموا أن رأى الأغلبية لابد أن يُحترم وأنهم مشاركون فى صنع النهضة بالمحافظة.

وأضاف نصر، أن يثنى على رجال التأمين بالمحافظة برئاسة اللواء سامح مسلم مدير تأمين كفر الشيخ الذى نظموا عمليات دخول المترددين على الملتقى الذى وصل أعدادهم أكثر من 80 ألف مشارك، مؤكداً لولا هذا التنظيم لحدث هجوم على أصحاب الشركات وما تمكنوا من استلام الأوراق ومناقشة المتقدمين للوظائف التى يحتاجون من يشغلها، مشيراً إلى أن نجاح الملتقى يُقاس بأعداد فرص العمل التى تم توفيرها للشباب وأثبتنا مصداقيتنا، مؤكداً أن كل أسبوع سيتم الإعلان عن 500 أسم من المقبولين للعمل فى الشركات الخاصة والفنادق والمصانع من بين 80 شركة شاركوا فى الملتقى و10 فنادق كبرى.

المصدر : مصر ناين