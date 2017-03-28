ينشر “اليوم السابع” صور نادرة للبرتغالى أوجستو إيناسيو الذى دخل دائرة المرشحين لقيادة الزمالك خلال الفترة الحالية، خلفا لمحمد حلمى. ويظهر إيناسيو فى الصورة وهو فى مرحلة الشباب، وقت أن كان لاعبا بنادى بورتو.

وكان المدرب البرتغالى طلب تقاضى 40 ألف دولار شهريا هو والثنائى المساعد، الذى طلب تواجدهما معه أثناء تدريب الزمالك، وهو ما يتماشى مع السقف الذى حدده المجلس الأبيض بعد الاستقرار على التعاقد مع مدير فنى أجنبى.



ايناسيو فى مرحلة الشباب



ايناسيو لاعبا فى بورتو البرتغالى



ايناسيو

المصدر : مصر ناين