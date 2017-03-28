شارك حسام غالى قائد الأهلي فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها 1 من أبريل المقبل فى مسابقة الدورى.

وانضم غالى إلى التدريبات الجماعية بعد تأكُّد تعافيه من الإصابة التى عانى منها فى وقت سابق بشدّ فى العضلة الخلفية، كما شهد المران مشاركة مؤمن زكريا وكريم نيدفيد فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

فيما واصل أحمد حمودى، لاعب الفريق أداء فقرات التأهيل البدنى فى الجيم، ولم يشارك فى المران الجماعى للفريق اليوم، الثلاثاء فى ظل برنامج تجهيزه للمباريات بشكل مناسب.

كما اكتفى عمرو السولية، لاعب فى منتصف الفريق، بأداء تدريبات تأهيل فى الجيم على هامش مران الفريق، ل إصابته بكدمة بسيطة فى القدم خلال مشاركته فى مباراة الفريق الودية أمام سكر الحوامدية عصر الأحد الماضى، التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.

المصدر : مصر ناين