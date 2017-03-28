فى واقعة غريبة من صنف ها يقود منتخب المصارعة النسائية، خلال المعسكر الذى يقام حاليا بالهايكستب استعدادا للبطولة الأفريقية التى ستقام بالمغرب فى الفترة من 25 إلى 30 أبريل المقبل، كل من المدير الفنى محمد طلبة الذى تم الاستغناء عن خدماته، ورأفت صفوت المدير الفنى الجديد للمنتخب.

وأكد أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محمد طلبة يعمل مدربا مع اللاعبة سمر حمزة فقط، لأنه مدرب لفريقها، بينما رأفت صفوت كمدرب لباقى لاعبات المنتخب الذى يصل أعدادهن إلى 3 لاعبات وهى ظاهرة جديدة فى الملاعب.

يذكر أن اتحاد المصارعة اختار رأفت صفوت مديرا فنيا لمنتخب النسائية بدلا من محمد طلبة، الذى قاد المنتخب فى الأولمبياد رغم رفض بعض الأعضاء لوجود صفوت فى الجهاز الفنى.

المصدر : مصر ناين