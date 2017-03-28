تترقب جماهير نادى الزمالك اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر إقامته يومى الخميس والجمعة، لمعرفة الموقف النهائى لفريق الكرة فى الدورى الممتاز، بعد إعلان المجلس الأبيض الانسحاب من الدورى فى حالة عدم إعادة مباراة مصر المقاصة واتخاذ القرار النهائى خلال الجمعية العمومية.

وظهرت فى الساعات الماضية بعض المؤشرات التى تؤكد اقتراب الزمالك من العدول عن قرار الانسحاب، وفى مقدمتها كشف المجلس الأبيض عن مدير فنى أجنبى لقيادة الفريق خلفا لمحمد حلمى، مما سيكلف الخزينة البيضاء آلاف الدولارات شهريا وبالتالى ليس من المنطقى الانسحاب من الدورى بعد سداد هذه المبالغ الضخمة على فريق الكرة والجهاز الفنى.

كما أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى السفر إلى الإسكندرية يوم الخميس المقبل، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت فى الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدورى باستاد برج العرب، مما يؤكد استمرار الفريق الأبيض فى مشواره بمسابقة الدورى.

وستكون الجلسة الثلاثية بين مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بكره الأربعاء بمثابة كلمة الحسم فى أزمة انسحاب الفريق الأبيض من الدورى، حيث يجرى وراء الوزير ورئيس الجبلاية لاحتواء الأزمة قبل إسدال الستار عليها بشكل نهائى خلال عمومية الزمالك المقبلة.

المصدر : مصر ناين