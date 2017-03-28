حالة من الحزن سيطرت على مسئولى القلعة الحمراء، بعد تعرض مروان محسن مهاجم الفريق الأول إلى قطع بالرباط الصليبى، خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى مباراة المغرب بربع نهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالجابون، واحتل فيها المنتخب المركز الثانى بعد الكاميرون، وانتهى الحزن مؤقتا بعد الإطمئنان على اللاعب وخضوعه للعملية الجراحية فى ألمانيا.

لم تنتهى أحزان الأهلى مع الرباط الصليبى، بل انتقل إلى لاعبى الصالات، من سلة وطائرة بالقلعة الحمراء.



منعم الاهلى

تعرض محمد عبد المنعم لاعب فريق طائرة النادى الأهلى بالرباط الصليبى ،خلال مشاركته مع الفريق بالبطولة الأفريقية أمام النجم الساحلى والتى توج الاهلى بلقبها للمرة الـ 12 فى تاريخه ، ومن المقر أن يطير اللاعب إلى ألمانيا لإجراء الجراحة ،بناء على رغبة المدير الفنى للفريق والذى عرض الأمر على مجلس الإدارة للموافقة على السفر.



مؤمن ابو العينين

كما تعرض مؤمن أبو العينين لاعب فريق سلة الأهلى إلى إصابة بالرباط الصليبى خلال مباراة الفريق أمام الزمالك فى الدورة المجمعة الاولى من دورى السوبر بالأسكندرية ، وتأكد إصابته بالرباط ، على أن يتم تحديد موعد العملية الجراحية فوز رجوع الفريق من المنافسات ، ليتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لتحديد مكان وموعد إجراءاها .

المصدر : مصر ناين