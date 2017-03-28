تظاهر العشرات من الأمريكيين فى مدينة نيويورك الأمريكية أمام أحد الأبنية الشوفة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرار حظر اللاجئين.

يذكر أن ، قد أثار قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن منع دخول مواطنى إيران و6 دول عربية لأمريكا لمدة 90 يوما، بجانب عدم السماح بدخول اللاجئين السوريين لمدة 120 يوما، ردود فعل غاضبة فى الأوساط الحقوقية.

وينص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الأتية: (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.

كذلك فإن القرار التنفيذى يوقف لمدة 120 يوما العمل بالبرنامج الفيدرالى لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتين من دول تشهد حروبا، أيا تكن جنسية هؤلاء اللاجئين. وهذا البرنامج الإنسانى الطموح بدأ العمل به فى 1980 ولم يجمد تطبيقه إلا مرة واحدة لمدة 3 أشهر بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

المصدر : مصر ناين