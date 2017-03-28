حصد برنامج “مساء الأنوار”، لقب أفضل برنامج رياضى فى الوطن العربى، فى استفتاء اتحاد الإعلاميين العرب، الشوف لكلية الدول العربية، حيث أعلن الإعلامى مدحت شلبى عن فوز برنامجه الذى يعرض عبر قناة “On Sport” بالجائزة.



جائزة مساء الأنوار

تقدم الإعلامى مدحت شلبى، بالشكر للقائمين على الاستفتاء بجانب فريق إعداده بقيادة محمد صيام ومحمد القاضى، وذلك عقب تتويج برنامجه بالدرع الذهبى، حيث كشف “شلبى” أنه يعتز بذلك التتويج خاصة أنه لا يوجد به أى صنف من المجاملة قائلاً:”سعادتى إنها جاءت من جهة كبيرة وموثقة”.



نتيجة الاستفتاء

المصدر : مصر ناين