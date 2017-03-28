أكد جو كماجا وكيل أعمال الفرنسى آلان جريس، المدير الفنى لمنتخب مالى، أنه لم يتلقى أى عروض رسمية من نادى الزمالك من أجل قيادة الخواجة للفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمحمد حلمى.

أضاف وكيل جريس خلال تصريحاته لبرنامج “كورة كل يوم” مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة “النهار رياضة” أن الأمر الى أن الأن لا يتعدى سوى تلقى اتصالات هاتفية من بعض الوكلاء ومسئولى الزمالك، حول إمكانية تولى “ألان جريس” قيادة الفريق الأبيض، لافتاً إلى أن الأمر لم يرتقى للرسمية.

شوف جو كماجا، أن الزمالك من الأندية الكبرى فى القارة الأفريقية وأى مدرب يتمنى قيادته.

المصدر : مصر ناين