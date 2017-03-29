اصدر النائب رزق راغب ضيف الله ، عن دائرة السنةرية وبرج العرب بالإسكندرية، أن لجنة الطاقة برئاسة النائب طلعت السويدى ناقشت اليوم، أزمة إيصال الغاز الطبيعى لأحياء السنةرية أول وثانى وذلك بناء على طلب الإحاطة الالان الذى تقدم به للبرلمان لسرعة انتهاء المشكلة.

واصدر ضيف الله فى بيان اليوم، أن عرض على اللجنة بحضور قيادات وزارة البترول وشركات توزيع الغاز وقد وافقت النظام على سرعة توصيل خطوط الغاز الرئيسية وسرعة دراسة توصيله لقرى السنةرية أول وثانى وبرج العرب وقرى مريوط والنهضة وعبدالقادر قبلى وبحرى ومرغم والبنجر.

المصدر : مصر ناين