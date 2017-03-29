تمكنت الإدارة السنةة لواجبة التموين من ضبط مالك مخبز بلدى فى الشرابية اخترق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام فلاشات “USP ” خلافاً للحقيقة وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى استخراج 82% ببيعه فى السوق السوداء، مستوليا على أموال الدعم مُحققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعه، وبالفحص تبين استيلاؤه على أموال الدعم بدون وجه حق، حيث ورد تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها فى المقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً 7301 جنيه.

وضبطت واجبة التموين مالك مخبز بلدى فى المراغة “محافظة سوهاج” استولى على 45 شيكارة دقيق بلدى استخراج 82 % زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 2.250 طن دقيق.

كما تم ضبط مالكة مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية فى شربين محافظة الدقهلية احتكر 20 طن أرز، وتم ضبط المسئول عن محطة “توتال” لتمويل السيارات بمدينة نصر لاستيلائه على 44800 لتر مواد بترولية “بنزين” 92 وبيعها فى السوق السوداء.

ونجحت واجبة التموين فى ضبط مالك محطة “التعاون” لتمويل السيارات بفاقوس (محافظة الشرقية) استولى على 14700 ​لتر مواد بترولية “سولار” وباعها فى السوق السوداء، وضبط مالك مستودع شوف لمشروع شباب الخريجين فى مصر القديمة استولى على 490 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم سعه 12.5 كجم، وضبط مالك محل بدالة تموينية فى فاقوس (محافظة الشرقية) استولى على 3 أطنان سلع تموينية ( سكر ) و1511 عبوة زيت.

تمكنت واجبة التموين من ضبط مالك محل بدالة تموينية فى فاقوس (محافظة الشرقية) استولى على 1.120 طن سلع تموينية ( سكر ) و982 عبوة زيت، وتم ضبط مالك محل بدالة تموينية فى شربين (محافظة الدقهلية ) استولى على 649 كجم ​سكر تموينى، وتم ضبط مالك محل بدالة تموينية فى دار السلام استولى على 3.100 طن ​سكر تموينى، وتم ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة الأدوات الكهربائية فى الهرم بحوزته 3400 متر أسلاك كهربائية “مغشوشة ومقلدة، وأحال اللواء ياسر صابر مدير واجبة التموين جميع المتهمين للنيابة.