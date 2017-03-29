أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن هيئة النيابة الادارية، قررت إنهاء وقف قيادات مديرية الصحة بسوهاج عن العمل وهم رفيدة عبد الفتاح ،مدير مديرية الصحة ومحمود عبد اللاه مدير ادارة المستشفيات، وعلاء الدين احمد مدير الادارة الصحية بسوهاج ،ومايكل رفعت مدير مستشفي جزيرة شندويل المركزي .

وأضاف المحافظ أنه سيتم تنفيذ انهاء وقف قيادات المديرية ابتداء من بكره اليوم ،مشددا علي الالتزام بتنفيذ اللوائح والتعليمات لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمترددين علي المستشفيات السنةة والمركزية والوحدات الصحية داخل نطاق المحافظة .

المصدر : مصر ناين