كشفت تقارير الربع الأخير عن تفوق أبل على سامسونج باعتبارها العلامة التجارية رقم 1 فى العالم فى مجال الهواتف الذكية، وحديثا كشف تقرير حديث صادر عن منظمة IHS للتحليل الاقتصادى عن قائمة الـ10 هواتف ذكية الأكثر مبيعا لسنة 2016، وهذا وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بشحنات كل هاتف، حيث يتم تتبع بيانات الشحن الربع السنوية لأكثر من 350 نموذج للهواتف الذكية.

– آيفون 6s

الهاتف الذكى الأكثر مبيعا لسنة 2016 هو آيفون 6s، والذى تم طرحه فى سبتمبر 2015، وهو يعمل على معالج أبل A9، الذى يدعى أن 70٪ أسرع من شرائح الجيل السابق A8، ويأتى مع ميزة 3D تاتش، و2 جيجابايت “رام”، وكاميرا 12 ميجابيكسل.



آيفون 6 إس

– آيفون 7

آيفون 7 هو الهاتف الذكى الثانى الأكثر مبيعا لسنة 2016، وهو يتميز بشاشة 4.7 بوصة مع شاشة تعمل باللمس 3D، مع معالج A10، والتى تدعى الشركة أنه أسرع بنسبة 40٪ من أبل A9.



آيفون 7

– آيفون 7 بلس

يأتى آيفون 7 بلس فى المركز الثالث، ويأتى مع شاشة أكبر بحجم 5.5 بوصة، ويعمل على نفس معالج A10، ويحتوى على نفس ذاكرة الوصول العشوائى “رام” 2 جيجابايت، ولكن مع كاميرا مزدوجة، وبطارية كبيرة الحجم.



آيفون 7 بلس

– آيفون 6s

بلس

هو الجهاز الرابع الأكثر شحنا فى العالم، ويأتى بنفس مواصفات هاتف آيفون 6s ولكن مع شاشة كبيرة الحجم وبطارية 1715mAh.



آيفون 6 إس بلس

– سامسونج جلاكسى S7 edge

تدخل سامسونج القائمة بهاتف جلاكسى S7 edge فى المرتبة الخامسة، وهو يتميز مع شاشة 5.5 بوصة، وبطارية 3600mAh ويزن 157 جراما، بالإضافة إلى “رام” 4 جيجا و كاميرا خلفية 12 ميجابيكسل.



جلاكسى s7 إيدج

– سامسونج Galaxy J3

تم إطلاقه فى مارس من السنة الماضى، ويضم شاشة 5 بوصة، ومدعوم بمعالج 1.5GHz من صنف ية كوالكوم سنابدرجون 410، و1.5GB “رام”، يوفر 8 جيجابايت من التخزين المدمج، والتى يمكن توسيعها الى أن 128GB باستخدام بطاقة ميكرو.



جلاكسى j3

– أوبو A53

الهاتف الذكى الوحيد فى القائمة من شركة أخرى غير أبل وسامسونج، وتم إطلاقه ديسمبر 2015، ويضم العديد من المزايا الهامة.



أوبو

– جلاكسى J5

يأتى فى المرتبة الثامنة، وهو يتميز بشاشة 5.2 بوصة سوبر أمولد، ومعالج سنابدرجون 410، مع ذاكرة رام 2 جيجابايت، وتشمل خيارات الاتصال 4G، واى فاي، بلوتوث 4.1، و البطارية فى 3،100mAh.



j5

– جلاكسى s7

الهاتف الذكى التاسع الأكثر شحنها عالميا، تم إطلاقه فى مارس من السنة الماضي، وهو متاحب شاشة 5.1 بوصة، ويزن 152 جراما ومدعوم ببطارية 3000mAh، مع 4 جيجابايت.



جلاكسى s7

– جلاكسى J7

نسخة 2016 من هاتف جلاكسيJ7 يأتى بشاشة 5.5 بوصة سوبر أمولد، مع بطارية 3،300mAh، مع كاميرا خلفية 13 ميجابكسل مع فلاش.



j7

المصدر : مصر ناين