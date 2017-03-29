اصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الثلاثاء أن موقفه ثابت فيما يتعلق بحل الدولتين منذ عشرين سنةا.

وأضاف خلال لقائه مع أعداد من الصحفيين فى مقر إقامته فى البحر الميت “التقيت مبعوث الرئيس الأمريكى جرينبلات نشوف هذه الاتصالات (مع الإدارة الامريكية )ونحن موقفنا ثابت… ما قلناه قبل عشرين سنةا. نريد حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود سنة 67 عاصمتها القدس الشرقية مفتوحة للأديان.”

وجدد عباس الذى من المقرر أن يلقى بكره كلمة أمام اجتماع القادة العرب فى القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة فى البحر الميت تمسكه بتطبيق المبادرة العربية للسلام مع الكيان الصهيونى كما هى.

واصدر “نحن متمسكون بالمبادرة العربية وأن تطبق كما هى من الألف إلى الياء تنسحب الكيان الصهيونى من الأراضى العربية المحتلة وهذا معروف ثم تعترف بها (الكيان الصهيونى )الدول العربية والإسلامية.”

وأظهر الرئيس الفلسطينى الذى تلقى دعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مكالمة بينهما الشهر الجارى لزيارة الولايات المتحدة أنه لم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة. واصدر “إلى الآن لم يتم تحديد موعد ربما فى شهر 4 أو 5. المهم أن تكون قبل رمضان.”

وأضاف “سوف يسبقنى وفد لإجراء مباحثات حول القضايا السياسية والاقتصادية والتأمينية” دون تحديد طبيعة الوفد أو المشاركين فيه. وشوف عباس قائلا أن الإدارة الأمريكية لديها “تساؤلات كثيرة ونحن نجاوب الى أن تكتمل الصورة فى أذهانهم بالتفصيل دون كلل أو ملل بلغة واحدة.”

ويحضر مبعوث الرئيس الأمريكى أعمال القمة العربية إلى جانب مبعوث روسى والأمين السنة للأمم المتحدة. وبدا عباس راضيا عما توصل إليه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى للقمة أمس الأثنين من قرارات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

واصدر “قرارات القمة ممتازة نسقنا وتشاورنا مع الجميع وهى رسالة لكل العالم ولكل من يحاول أن يصور أن العرب مختلفين معنا وهذا غير صحيح بكره سيكون موقفا موحدا ورسالة واحدة إلى كل العالم.”

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات القادة العرب الذين وصل معظمهم للمشاركة فى أعمال القمة بكلمات لأعداد من الرؤساء.

واصدر مصدر دبلوماسى فى الكلية العربية أن الاجتماع سينتهى ببيان يحمل اسم “إعلان عمان”.

وأضاف أنه أطلع على مسودة الإعلان وسيكون البعض الأكبر منه مخصصا للقضية الفلسطينية.

المصدر : مصر ناين