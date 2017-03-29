كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الالكيان الصهيونى ى، أن جيش الاحتلال سيجرى ظهر اليوم الأربعاء تدريبا عسكريا ضخما شمالا على الحدود مع كلا من سوريا ولبنان.

وأضافت القناة العبرية، أن التدريب سيشارك فيه كلا من مؤسسات الطوارئ بالجبهة الداخلية بما فيها نجمة داوود الحمراء والإطفاء والمجالس المحلية، مشيرة إلى أنه من بين المناطق التى سيشملها التدريب جنوب هضبة الجولان، طبريا، العفولة وبيسان.

وفى السياق نفسه، أعلن الجيش الالكيان الصهيونى ى، إنه بالتزامن مع تدريبات الشمال سيجرى أيضا تدريبا عسكريا داخل مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وستسمع أصوات تفجيرات بالمنطقة المحيطة بمبنى الوزارة.

المصدر : مصر ناين