اصدر الرئيس السابق لأكاديمية العلوم فى التشيك جيرى دراهوس، اليوم الثلاثاء، أنه سيرشح نفسه لرئاسة البلاد خلفا للرئيس الحالى ميلوس زيمان فى الانتخابات التى ستشهدها البلاد السنة القادم .

وأضاف دراهوس- فى تصريح نقلته قناة “إيه بى سي” الإخبارية- أنه سيعمل من أجل القيم فى البلاد، معبراً عن قلقه من صعود التشدد فى بلاده.



يذكر أن دراهوس (68 سنةا) لا ينتمى لأى حزب سياسى ويعمل مدرسا جامعيا للكيمياء، ورأس أكاديمية العلوم من 2009 والى أن الفترة الماضية من السنة الحالى .

وسيؤدى ترشح دراهوس إلى تقسيم المجتمع فى التشيك إلى مؤيدين لروسيا حيث أنه معارض لهذا الاتجاه، ولكنه يدعم علاقات أقرب مع الصين بالإضافة إلى استخدامه اللغة المعادية للهجرة .

المصدر : مصر ناين