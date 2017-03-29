تواصل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى تصوير أحداث دورها بمسلسل “حلاوة الدنيا”، من بطولة هند صبرى وظافر العابدين وحنان مطاوع، وعن العمل تقول الجداوى، لـ”اليوم السابع”، إنها سعدت للغاية بهذا العمل، وبكل القائمين عليه من مشبه ين وإخراج، لافتة إلى أنها انتهت من تصوير ما يقرب من نصف مشوفها بالمسلسل، ويشارك فى بطولة العمل كل من مصطفى فهمى وأنوشكا وهانى عادل وأحمد حاتم وعايدة رياض ونهى عابدين، وأعداد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات إسبانى ويكتب له السيناريو والحوار ورشة تحت إشراف تامر حبيب ويخرجه حسين المنباوى.

وفى سياق مختلف أظهر ت الجداوى أنها تواصل أيضا تصوير مشوفها الأخيرة بالبعض الثالث من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوى”، والمقرر عرضه أبريل المقبل على شبكة قنوات النهار، وهو من بطولة داليا البحيرى، خالد سرحان، سمير غانم، مروة عبد المنعم، شيماء سيف، تأليف أمانى ضرغام، إنتاج وإخراج أحمد نور، لافتة إلى أن البعض الجديد من العمل يشهد حالة كوميدية مختلفة وجديدة.

المصدر : مصر ناين