يدخل فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار، معسكراً مغلقاً بدءاً من اليوم الأربعاء فور إنتهاء التدريب إستعداداً لمواجهة أسوان الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى السنة على ستاد السلام .

وفضل الجهاز الفنى إستمرار المعسكر يومى الأربعاء والخميس وليس لمدة يوم واحد بغية زيادة الانسجام بين اللاعبين قبل المواجهة الصعبة أمام أسوان.

وتعد مباراة أسوان هى الأولى للجهاز الفنى بقيادة مختار مختار عقب توليه المسئولية رسمياً خلفاً لشوقى غريب.

المصدر : مصر ناين