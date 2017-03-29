استعاد فريق الداخلية جهود لاعبه هاني سعيد بعد فترة من الغياب ل الإصابة ليصبح جاهزًا للمشاركة أمام الأهلى يوم السبت المقبل ببطولة الدوري الممتاز.

كما وضع الجهاز الفني، برنامجا تأهيليا خاصا لثنائى الفريق ومنتخب الشباب محمود سامى ومصطفى محمد وانتهوا منه بنجاح لتجهيزهما أيضًا لهذه المواجهة الصعبة.

ويأمل الفريق الواجبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأحمر تساعده على استعادة الثقة مجددًا والمضي قدمًا نحو البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم.

المصدر : مصر ناين