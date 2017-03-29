ذكرت صحيفة “هاآرتس” الالكيان الصهيونى ية، أمس الثلاثاء، أن طائرات سلاح الجو الالكيان الصهيونى ى بدأت، امس الاثنين، تدريبا مشتركا فى اليونان، مع عشرات الطائرات الشوفة لجيوش أجنبية.

واصدر بيان رسمى صدر عن سلاح الجو اليونانى، وفقا للصحيفة العبرية، أنه يشارك فى المناورة طائرات من أسلحة الجو فى الكيان الصهيونى والولايات المتحدة وإيطاليا.

وتحمل المناورة التى يفترض أن تنتهى يوم الخميس المقبل، اسم INIOHOS 2017 ، وتظهر فى الصور التى تم التقاطها فى التدريب، طائرات إف 16 إلى جانب طائرة شحن أمريكية فى قاعدة سلاح الجو اليونانى.

واصدر بيان لسلاح الجو الأمريكى أنه أرسل 12 طائرة إف 16 C، وطاقم يضم 220 فردا، مضيفا أن المناورة تقود إلى تعزيز منظومة العلاقات بين الدول و”تحافظ على الجاهزية المشتركة وعلى قدرات العمل المتبادل”.

المصدر : مصر ناين