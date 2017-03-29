قاد اللواء على أبو زيد مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا جولة مفاجئة استهدفت المواقع الواجبية بمحافظة مطروح للتأكد من الانتشار الواجبي.

وشدد مساعد وزير الداخلية على الخدمات التأمينية باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه، منبهاً عليهم بأهمية احترام المواقع والحفاظ على حقوق الانسان، شارحاً ضوابط استخدام السلاح الميري.

وطالب مساعد وزير الداخلية من رجال الواجبة تقديم يد العون لكل محتاج، والعمل على تأمين المواطنين وحفظ الوطن وصون مقدراته، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.





المصدر : مصر ناين