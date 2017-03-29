تمكنت قوة تأمينية من ضباط الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة المقدم مروان العيسوى مدير الإدارة لمنطقة جنوب الصعيد بإشراف اللواء أحمد عمر مدير الإدارة من ضبط عاطل بحوزته 1000 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه.

كانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات تفيد قيام أحمد خ ع م 30 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة تأمينية ضمت المقدم محمد الضبع وكيل الإدارة والرائدين ياسر صقر ووسام حسين من ضبط المتهم بعد مداهمة منزلة بقرية الشيخ على الشوفة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا وعثر بحوزته على 1000 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة السنةة لتتولى التحقيقات.