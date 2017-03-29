رفض مجلس إدارة إنبى، الدخول فى صفقة تبادلية مع الزمالك تقتضى بانتاصدر عمرو مرعى مهاجم الفريق البترولى إلى قلعة ميت عقبة، فى المقابل حصول ناديه على مبلغ مالى بجانب الحصول على خدمات أحمد جعفر مهاجم الزمالك الملقب بالغضنفر.

اتفق مجلس إنبى مع الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة طارق العشرى، على ضم أحمد جعفر حال رحيله من الزمالك، فى الصيف المقبل دون تحمل فى المقابل مادى لضمه، حيث يرغب النادى البترولى فى تحقيق أقصى استفادة من وراء تسويق عمرو مرعى فى الميركاتو الصيفى، فى ظل صراع الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية على إتمام الصفقة بجانب وجود بعض العروض الخليجية للاعب.

كما اشترط مجلس إنبى، الحصول على فى المقابل صفقة عمرو مرعى “كاش” للموافقة على رحيله فى الصيف المقبل، دون تقسيط لأي من الناديين سواء الأهلى أو الزمالك وهو ما حدث بالفعل عندما كان هناك صراع من القطبين على ضم صالح جمعة حيث انتقل الأخير للقلعة الحمراء فى المقابل سداد قيمة الصفقة بالسداد الفورى حيث تسلم النادى البترولى وقتها شيك مقبول الدفع بتاريخه.

فيما أرجئ مجلس إدارة إنبى، مناقشة تلك العروض فى الوقت الحالى، الى أن يركز اللاعب مع فريقه فى المباريات المقبلة، لحاجة النادى البترولى لتحسين وضع الفريق فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز، وتم التشديد على اللاعب بغلق الملف حاليًا بصورة نهائية.

المصدر : مصر ناين