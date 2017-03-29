أكد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحه، أن الهيئة تسعي لجذب كل الأسواق السياحيه من مختلف دول العالم بخاصة سوق السياحه الإيطالية.

وأشار الدميرى إلى أن إحدى شركات السياحيه أقامت إحتفاليه كبرى بمدينة شرم الشيخ للاحتفاءا بقيام كبرى الشركات الايطالية بايفاد 4 طائرات إسبوعيه من مدينتى نابولى وبارلى الايطاليتين لأول مرة إلى مدينة شرم الشيخ، وأن الشركة الايطالية تعمل علي إيفاد 28 رحلة طيران عارض إلى مدينة السلام والمستهدف 50 ألف سائح إيطالى أسبوعيا جراء ذلك حرصت هيئة تنشيط السياحه بالتعاون مع شركات السياحه على إقامة احتفاليه كبرى للترحيب بالسياح الايطاليين بحضور 220 من مشبه ي شركات السياحه الايطالية.

ولفت الدميرى أن هذا يعد مؤشر قوي لرجوع السياحه الإيطالية مرة أخرى إلى شرم الشيخ خاصة وانها كانت تحتل المرتبه الاولي في السابق وتراجعت لكنها ستعود وبقوة

واصدر إننا نهتم بكل انماط السياحه شبه العلاجيه والاستشفائيه لكننا نركز هذه الفترة علي رجوع النمط الاصلي للسياحه ويليها باقي الانماط الاخري منها استعادة سياحه العائلة المقدسه وطريق الحج القديم وغيرها من الانماط الاخري.

المصدر : مصر ناين