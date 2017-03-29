انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات الملتقى التاسع للإعلام السياحى بالقاهرة، بكلية الدول العربية، بمشاركة ١٥ دولة عربية هى السعودية والكويت والإمارات والكويت وسلطنة عمان واليمن والعراق والأردن ولبنان والبحرين والمغرب وتونس والجزائر والسودان وليبيا، بالإضافة إلى مصر وأقيم برعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيطه السياحة ومحافظة الغردقة.

وشمل الملتقى العديد من الفاعليات التى أقيمت لأول مرة منها فاعليات أكاديمية لمناقشة التنمية المستدامة فى القطاع السياحى بالإضافة إلى اعلان دراسة الواقع الاذاعى العربى بالنسبة للبث السياحى. وشارك العديد من الهيئات السياحية العربية فى افتتاح الملتقى التاسع والذى يقام سنويا فى مصر.

ويهدف الملتقى إلى إظهار أهمية الإعلام السياحى فى تنشيط السياحة فى جميع الدول العربية، ويقام بالتعاون والمشاركة مع جمعية الخبراء السياحيين العرب فى مصر، بالإضافة إلى منظمة السياحة العالمية التى تقدم رؤيتها فى مجال السياحة المستدامة وأهمية مشاركة الإعلام فى صناعة السياحة من خلال إبراز المعالم السياحية، ومساعدة القطاع السياحى المصرى لتعود مكانتها السياحية العربية ولتعود واجهة كل السياح على المستوى العربى والدولى.

المصدر : مصر ناين