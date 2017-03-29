كشف إيهاب لهيطه مدير منتخب مصر، أن هناك عرض تلقاه اتحاد الكرة لمواجهة البوسنة ودياً على أن تقام المباراة بأوربا فى معسكر يستمر لمدة أسبوع.

شوف لهيطه فى تصريحات لقناة ONSPORT عرض البوسنة كان أفضل من مواجهة توجو ولكن الظروف حالت دون ذلك لا أريد الكشف عنها ، مضيفا مواجهة فريق تصنيفه الـ 23 عالمياً أفضل من مباراة توجو.

فاز منتخب مصر على توجو بثلاثية ودياً أحرزهم محمود كهربا و أحمد الشيخ و محمد الننى.

كما أكد مدير المنتخب أن هناك عرض أخر من الكونغو الديمقراطية وكنا نفاضل بينها وبين توجو قبل أن يتم الإستقرار فى النهاية على مواجهة الأخير.

المصدر : مصر ناين