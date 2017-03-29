أطلقت يوتيوب خدمة YouTube Kids للمستخدمين لعرض بعض المحتويات الخاصة للأطفال، إلا أن أحدث تقرير من BBC Trending كشف أن هناك العديد من الفيديوهات المتاحة على هذه الخدمة تبدو فى شكلها السطحى شبه الرسوم المتحركة للأطفال، ولكنها فى الحقيقة تحتوى على الكثير من المحتويات العنيفة والمرعبة.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فقد كشف التقرير أن هناك العديد من القنوات على يوتيوب مخصصة لهذا الصنف من المحتوى، فيما يضم بعضها ملايين من المشوفات، وقد تم العثور على هذه المحتويات فى البداية عندما حاولت إحدى الامهات مشوفة فيديو كارتون “Peppa Pig” مع طفلها البالغ من العمر ثلاثة سنوات، لتلاحظ أن الفيديو يضم العديد من مشوف العنف بداخله وهو ما يعنى أن هذا المحتوى غير مناسب للأطفال.

ورغم أن التطبيق يضم فلترا آليا يقوم بفلترة المحتويات المختلفة، إلا أنه فى هذه الحالة يعمل بشكل وهمي، ولا يقوم بإزالة المحتويات المزعجة على النحو المطلوب.

المصدر : مصر ناين