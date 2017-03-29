احتاج النجم هارى ستايل فترة طويل الى أن يأخذ خطوة إطلاق أغنية solo الى أن أن البعض توقع أنه يتجاهل هذه الخطوة فى الوقت الحالى، بينما فاجأ هارى ستايل عضو فريق ” One Direction ” السابق عشاقه ومحبيه بإطلاقه “تيزر” وصل مدته لـ30 ثانية فقط لفيديو كليب لأغنيته السينجل الـsolo التى سيطرحها يوم 7 أبريل المقبل، فظهر هارى ستايل (23 سنة) وهو يسير نحو إحدى الأبواب مفتوح يظهر به الكثير من النور، بينما كان يظهر بالخلفية صوت لآلة البيانو.

هارى ستايل

وكان سبب تأخر هارى ستايل فى إطلاق أغنيته السينجل الـsolo بالمقارنة مع زملائه من أبناء الفريق الغنائى الشهير، هو أن هارى كان مشغولا منذ فترة طويلة فى تصوير دوره فى الفيلم السينمائى الأول له وهو حمل اسم “Dunkirk” مع أعداد كبير من نجوم هوليوود من أبرزهم توم هاردى ومارك رايلنس وكيليان مورفى وغيرهم، والفيلم من المقرر أن يطلق بدور السينما شهر يوليو المقبل.

ولأن يعرف هارى ستايل بأنه يتمتع بشعبية جارفة فى شتى أنحاء العالم، أكد قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء أن عشاق النجم الشاب ينتظرون مفاجآته الفنية الجديدة والتى من المؤكد ستحقق نجاحا كبيرا شبه ما اعتاد هارى دائما بالسير على خط النجاح.

هارى ستايل

المصدر : مصر ناين