أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أنه لو صدر حكم بشكل نهائى بحل اتحاد الكرة سيتم تنفيذ القانون، دون تأثير على النشاط الرياضى موضحاً أن جميع الأطراف على قلب راجل واحد سواء فى الوزارة أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية، مشدداً أن المسئولين متفقين ومجتمعين أن مصلحة مصر تعد الأهم.

علق وزير الرياضة على زيارة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، لمصر فى الوقت الحالى، أنها زيارة لترتيب الأوراق داخل الكاف، مضيفاً أنه عندما تسمح الظروف سيتم فى المقابل ته بعد عودته للقاهرة.

اصدر وزير الرياضة فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء الأنور عبر قناة on sport مع الإعلامى مدحت شلبى، أن الاتحادات المصرية لن يكون عندها أى أزمة فى الانتخابات بعد صدور قانون الرياضة وقام بفتح باب الترشيح مع بداية السنة المالى، موضحاً أن الأندية هى التى ستحتاج إلى صياغة اللوائح فى ظل القانون الجديد وسيأخذ ذلك مدة تصل إلى أربع شهور.

أشار وزير الرياضة إلى أزمة ألتراس أهلاوى مع بعثة الزمالك فى رحلة الرجوع من نيجيريا قائلاً:”لا بد أن يأخذ هذا الأمر فى إطاره الضيق خاصة أنه يحدث فى أى مكان بالعالم.. ولعبنا مباراة غانا بـ75 ألف متفرج فى برج العرب وكان فى أهلاوية وزملكاوية ومحصلش مشكلة وإذا كانت فئة قليلة خرجت عن النص تعاقب فى إطار القانون ولكن لا يؤثر على الكل”.

أظهر وزير الرياضة أنه لا يعلم دوره فى الجلسة التى ستعقد اليوم بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لكنه شدد أنه سيساهم فى الأمر لاستكمال المسابقة بشكل قوى الى أن لا تؤثر تلك الأزمة على صناعة الرياضة فى مصر.

المصدر : مصر ناين