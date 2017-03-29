تمكن ضباط مباحث مديرية تأمين أسيوط، من ضبط ٨ تماثيل مختلفة الأحجام والأشكال و٣١ عملة معدنية لعصور قديمة، أثناء مداهمة منزل.

كان اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير تأمين أسيوط، قد تلقى اخطارا من مأمور مركز منفلوط يفيد بأنه تبلغ لمركز الواجبة من “م.ح.ح” 29 سنةا مدرس مقيم بمنطقة السهريج بقيام “م.ح.م” 31 سنةا فلاح، “م.ع.أ”، مقيمين بمنطقة السهريج، باستدراجه لقرية بنى مجد، وإجباره على التوقيع على إيصالى أمانة على بياض، وطلبا منه الحضور لمنزل المتهم الأول، ومنحهم مبلغ مالى فى المقابل تلك الإيصالات، وأضاف المبلغ بتوجه عمه “س.ح.ر” 42 سنةا فلاح، إلى منزل المتهم للتفاوض معهما.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم ضبط المتهم الأول وبرفقته “م.ى.م” 29 سنةا لا يعمل مقيم بقرية كوم بوها، “ع.س.ع” 31 سنةا حاصل على ثانوية أزهرية مقيم بقرية بنى مجد. وبتفتيش المنزل تم ضبط 8 تماثيل مختلفة الأحجام والأشكال، و31 من العملات المعدنية لعصور قديمة يشتبه أن تكون مقلدة. بسؤال عم المبلغ سالف الذكر قرر لضباط المباحث بقيام المتهمين المضبوطين بطلب مبلغ مالى قدره 22 ألف جنيها فى المقابل منحه الإيصالات. وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين