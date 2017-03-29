أكد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، أنه رافض من البداية مبدأ استعارة لاعبين من أندية أخرى، إلا أنه لم يستطيع رفض استعارة أحمد الشيخ من النادى الأهلى لمدة موسم واحد، نظراً لدرايته الكاملة بإمكانيات اللاعب.

أضاف جلال، أنه يعلم جيداً الامكانيات التى يتميز بها أحمد الشيخ مما أدى ألى ه للموافقة على استعارته لمدة موسم، ليستفيد الفريق الفيومى من خدماته، خاصة وأن اللاعب كان مجمد على مقاعد بدلاء المارد الأحمر.

وعن استعارة الغانى جون أنطوى من الأهلى لمدة 6 أشهر، أظهر إيهاب جلال أنه وافق على ضم “أنطوى” من أجل التوفير لإدارة المقاصة، لاسيما وأن اللاعب كان هداف الدورى عندما كان فى الإسماعليى، مشيراً إلى أنه تحدث مع أنطوى فور انضمامه واصدر له: “مش مهم عندى إحراز الأهداف، أهم شىء تنفيذ التعليمات وفوز الفريق، وفى النهاية أى لاعب يأتى بالهدف”.

المصدر : مصر ناين